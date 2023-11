FESTIVITES : Plusieurs manifestations prévues autour du Unity Flag

Un programme culturel est proposé au public pour célébrer le Unity Flag, symbole culturel des deux parties de l’île. Les festivités débuteront ce mercredi 8 novembre.

Avant de célébrer le Saint Martin’s Day qui aura lieu cette année en partie hollandaise ce samedi 11 novembre, plusieurs festivités sont prévues côté français autour du drapeau « Unity Flag », symbole de l’affirmation de l’identité et de l’unité des deux parties de l’île « One Island, one People, one Destiny ».

Ainsi dès ce mercredi 8 novembre, une grande parade des enfants est prévue à partir de 9h dans les rues de Marigot. Un beau spectacle qui s’annonce riche en couleurs !

Deux jours plus tard, motos et autos défileront lors d’une nouvelle parade organisée dans Marigot à partir de 18h. Les amoureux de belles voitures et de motos ne seront pas déçus !

A noter que toutes les personnes désireuses de s’inscrire pour la parade auto-moto peuvent le faire directement à l’aide du QR CODE présent sur l’affiche de la page facebook de la COM. _AF

