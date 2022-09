Fermeture administrative d’un bar 

Un bar situé à Sandy Ground a fait l’objet la semaine dernière d’une fermeture administrative temporaire de la part de la préfecture pendant six mois car le gérant avait organisé une déclaration sans la déclarer en préfecture, et causé des troubles à l’ordre public (musique forte, rassemblement de motos).

Il s’agit de la quatrième fermeture administrative visant ce bar. En 2018, il avait été fermé pour non respect de la législation relative aux licences de débits de boissons et travail dissimulé, fin 2020 et fin 2021 pour non respect des règles sanitaires, fermeture tardive et tapage. (plus de détails sur www.soualigapost.com)

