FAITS DIVERS / Sint Maarten : deux individus recherchés pour vol à main armée

Dans la soirée de ce mardi 21 mai, vers 21h30, le Central Police Dispatch of Sint Maarten a reçu plusieurs appels signalant un vol à main armée dans un supermarché sur Welfare Road. Les suspects, décrits comme de jeunes hommes en scooter et vêtus de vêtements sombres, étaient armés d’une arme à feu et ont été vus pour la dernière fois en train de se diriger vers Philipsburg.

Des policiers et des inspecteurs ont été immédiatement dépêchés sur les lieux et ont commencé à rechercher les suspects. Au cours de l’opération, un inspecteur patrouillant dans le quartier de Sucker Garden a vu deux scooters transportant quatre hommes. L’un des scooters s’est arrêté et un individu a tenté d’arracher une chaîne à une piétonne dans le quartier Upper Princes Quarter.

Les agents ont entamé une poursuite pour appréhender les suspects sur les deux scooters. Après une brève poursuite, les policiers ont réussi à arrêter deux suspects, identifiés par leurs initiales F.A.S.P. et E.F.E.B., qui se trouvaient sur l’un des scooters. Au cours de l’arrestation, l’un des suspects a résisté, interrogeant à plusieurs reprises les agents sur le motif de son arrestation et refusant d’obtempérer à l’injonction de mettre les mains derrière le dos. Il a ensuite été maîtrisé, menotté et transporté avec l’autre suspect appréhendé au poste de police pour la suite de l’enquête.

En outre, la police a visionné des séquences vidéo montrant des agents faisant usage de la force lors de l’arrestation d’un suspect. Cet incident fait actuellement l’objet d’une enquête par les autorités compétentes.

Le second scooter, transportant les deux autres suspects, a pris la fuite et est toujours dans la nature. La police recherche activement l’aide du public pour identifier et localiser ces individus.

L’unité spéciale des vols (SUR) du KPSM enquête actuellement sur ces incidents. Le KPSM félicite les officiers pour avoir appréhendé ces suspects, en particulier à la lumière de la récente vague de vols au cours des dernières semaines.

Toute personne ayant des informations sur les suspects ou les incidents est priée de contacter immédiatement les forces de police de Sint Maarten au +1 721- 542 22 22, poste 204 ou 205, ou la ligne anonyme au 9300. Vous pouvez également laisser un message privé sur la page Facebook (Police Force of Sint Maarten – Korps Politie Sint Maarten).

« La coopération de la communauté est essentielle pour assurer la sécurité de tous les résidents », souligne le porte- parole du KPSM. AF

681 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter