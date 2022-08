ENVIRONNEMENT : Dernière chance de profiter du Grand Nettoyage

Lancée par la Collectivité de Saint Martin, la campagne de nettoyage participative et collaborative a débuté le 8 juillet dernier et se termina ce lundi 8 août.

Pour rappel, La Collectivité souhaite nettoyer le territoire avant la haute saison cyclonique et sollicite la population pour qu’elle s’associe à cet effort en nettoyant dans les différents quartiers de l’île le domaine privé et en évacuant ses encombrants sur le bord de la route entre 19h et 22h. Ces derniers seront ensuite collectés régulièrement, à partir de 23h et en fonction des dépôts à effectuer par les services de ramassage concernés. Chacun citoyen est donc invité à faire sa part et à nettoyer son lieu de vie. La Collectivité, qui procèdera au nettoyage des ravines nécessitant une intervention avant la haute saison cyclonique dans le courant du mois d’août, appelle aussi les entreprises du BTP, les syndics de copropriété, ou encore les gérants de garage automobile, à se mobiliser pleinement dans le cadre de cette campagne et à nettoyer leurs propriétés. La population peut également déposer ses encombrants et son électroménager hors d’usage directement dans les déchetteries du territoire, à savoir l’écosite de Grande Cayes et la déchèterie de Galisbay (voir Infos pour les horaires d’ouverture). Toutes deux sont gratuites pour les particuliers. L’opération de grand nettoyage qui implique aussi l’enlèvement des épaves de voitures et de bateaux est conduite en partenariat avec l’Union européenne qui finance 85% de ces travaux. L’appel aux citoyens est donc relancé, c’est la dernière ligne droite pour que le territoire soit propre durablement. _Vx

Infos : Écosite de Grande Cayes : 05 90 87 25 47 – ouvert du lundi au vendredi de 6h à 16h et le samedi de 6h à 12h.

Déchetterie de Galisbay : 05 90 87 79 48 – ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h.

Deux contacts téléphoniques sont à votre disposition pour joindre la Direction de l’Environnement, de l’Eau et de l’Énergie (service Environnement) de la Collectivité : 06 90 88 69 29 ou 0690 22 29 73

