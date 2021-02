Entrepreneuriat : L’ADIE, pour aider à la création d’entreprise

Depuis 2017, l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) accompagne et aide à la création d’entreprise à Saint-Martin. Début 2020, un bureau est ouvert à Marigot et, trois fois par an, sont organisés « Les rendez-vous de l’ADIE », à l’adresse des porteurs de projet.

Du 1er au 5 février, l’événement « Les rendez-vous de l’ADIE » est mis en place avec un maximum d’ateliers sur la création de l’entreprise. « Pourquoi créer son entreprise, quels sont les freins, quels sont les avantages, et comment l’ADIE peut aider », précise Paul Vienot, directeur territorial de l’ADIE.

Des ateliers qui sont réalisés en partenariat avec Initiative Saint-Martin Active, la CCISM, Pôle Emploi, la Collectivité et autres organismes.

Depuis le passage d’Irma, l’association a accompagné et financé 172 personnes. « Nous avons financé des clients, mais nous pouvons financer à nouveau », affirme Paul Vienot, « le but, c’est d’accompagner les gens pour qu’ils rentrent, ensuite, dans un système bancaire classique afin, lorsque leur entreprise est stable et viable, de prétendre à des financements plus importants ».

Deux conseillères, Chiva Ada et Nickisha Henry, sont en permanence à Saint-Martin pour s’occuper de tous les clients de l’ADIE, « car nous faisons l’accompagnement avant, pendant et après ».

Le montant du financement est limité à 15 000 euros maximum, et il n’y a pas de minimum. L’association soutient surtout des projets de petites tailles, sur des durées de remboursement qui n’excède pas trois ans, pour la première demande, mais qui peuvent aller jusqu’à quatre ans pour des renouvellements. Toutefois, ce financement ne vient pas en complément d’un prêt bancaire, « on ne peut pas se servir des fonds de l’ADIE, comme un apport personnel pour aller voir le banquier… », souligne Paul Vienot.

Auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, entreprises individuelles, etc, tout le monde peut bénéficier des aides de l’ADIE. Et de rappeler, « il n’y a pas de minimum. Si quelqu’un est en galère pour 1000 ou 2000 euros, on peut intervenir, et ça peut permettre de relancer l’entreprise. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir et discuter ».

L’association ADIE est présente sur tout le territoire français, et les bureaux de Saint-Martin sont situés au 1 rue du Palais de Justice, en face des jardins de la Collectivité.