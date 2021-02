EDUCATION : Journée “Sciences de l’Ingénieur au Féminin », retour sur la première édition

La Journée académique dédiée aux Sciences de l’Ingénieur au Féminin s’est déroulée ce mercredi au lycée Robert Weinum.

Le quartier général de cette première édition était établi dans la salle polyvalente, devant un public entièrement féminin. C’est non moins de 180 élèves féminines issues de 13 classes de seconde qui ont assisté à cette journée de découverte et de conscientisation aux métiers des sciences et de l’ingénierie.

Si les élèves du lycée Robert Weinum étaient présentés dans la salle polyvalente, celles du lycée professionnel des Iles du Nord et des quatre collèges du bassin l’étaient en visioconférence. L’idée principale des Sciences de l’Ingénieur au Féminin permet donc aux lycéennes et collégiennes de rencontrer, à la période particulière de l’adolescence, des ingénieures et techniciennes femmes vers lesquelles elles pourront se projeter, s’identifier, se reconnaître. Plusieurs enseignantes se sont également succédées afin de présenter les différentes options scientifiques qui s’offrent aux élèves afin de les aider à orienter au mieux la suite de leur parcours scolaire selon leurs envies. Brillamment coordonnées par Mme Ogoundélé(DDFPT), la journée académique avait une marraine de choix en la personne de Sabrina Placidoux qui est la tête de la Direction de l’Aménagement du Territoire à la Collectivité. L’assemblée était particulièrement attentive lorsque cette dernière lui a raconté son histoire, le choix de ses études particulières et la fierté d’être où elle est aujourd’hui. Les organisateurs avaient prévu le visionnage de plusieurs petits films dont un de présentation d’Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, qui rappelait l’importance de la place des femmes dans les métiers scientifiques et de l’ingénierie. Mme Borel, proviseure, n’a pas manqué de sensibiliser les jeunes à se projeter dans leur avenir, qu’il soit scientifique, technologique ou autre. _Vx