Empoisonnements de chiens : 7 500 € dont 3000 € avec sursis requis

Après plusieurs semaines d’enquête, DC, un Saint-Martinois de 39 ans domicilié en Martinique, a été identifié par les gendarmes comme la personne ayant empoisonné une quinzaine d’animaux dans la nuit du 16 au 17 septembre 2021 à Cul-de-Sac, Grand-Case et Anse Marcel. Il a été présenté mercredi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin en comparution immédiate. Convoqués en leur qualité de victime, les propriétaires des chiens morts étaient également présents.

«Mais ce n’est pas au nom de la souffrance que l’on peut condamner quelqu’un sans élément contre lui», a indiqué maître Eddy Arneton, le conseil de DC. Tout au long de l’audience, le conseil n’a cessé de répéter que son client n’a jamais été formellement identifié par les victimes et que les descriptions faites par les victimes ne correspondaient pas à son client. De plus aucun poison n’a été retrouvé chez lui.

L’enquête s’est orientée rapidement vers un pick-up blanc cité par des témoins et visible sur des images de vidéosurveillance. Il appartient à EL qui le prête à DC qui reconnaît l’avoir conduit le 16 septembre 2021 pour être allé avec sa copine récupérer un objet à Cul-de-Sac.

Après plusieurs heures d’instruction, le procureur estime que DC a participé à «la vague d’empoisonnements». Il a requis une peine de 7 500 euros d’amende dont 3 000 assortis du sursis simple. Le jugement a été mis en délibéré au 18 mars.

Plusieurs propriétaires se sont constitués partie civile de même que la SPA et la fondation 30 Millions d’amis. Au total, quelque 20 560 euros sont demandés par les victimes au titre des dommages matériel (frais de vétérinaire) et moral. Certaines ainsi que la SPA ont demandé à ce que DC soit interdit d’élever et d’avoir des animaux.

