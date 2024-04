ÉDUCATION : Un air d’olympisme a soufflé du côté de la base nautique de Galisbay !

Alors que les derniers préparatifs s’intensifient et l’excitation grandit, Paris se prépare à accueillir le monde pour une célébration mémorable du sport. Les Jeux Olympiques (du 26 juillet au 11 août) et Paralympiques (du 28 août au 8 septembre) de Paris 2024 promettent d’être une vitrine extraordinaire de l’esprit humain et de l’excellence sportive, laissant un héritage durable pour les générations à venir.

C’est dans cet esprit de partage et de fête qu’a été célébrée, le mercredi 17 avril dernier, à la base nautique du collège Mont des Accords, la barre symbolique des 100 jours avant l’ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Plus d’une cinquantaine d’élèves fréquentant pour certains les dispositifs ULIS (Unité locale d’inclusion scolaire) des collèges Mont des Accords, Roche Gravée de Moho et de l’école primaire Aline Hanson à Sandy Ground ont bénéficié d’activités nautiques inclusives sur le plan d’eau de Galisbay avec la possibilité de s’initier au kayak, handsa et goélette.

Cette opération conduite par des professeurs d’EPS dont Alain Pansiot-Villon a été possible avec le concours de la base nautique de l’association sportive du collège Mont des Accords et des associations sportives scolaires USEP et UNSS. Un chant et une chorégraphie ont introduit la matinée suivis des prises de parole de David Desiage, principal du collège Mont des Accords et président de l’association sportive, Mariette Dino, représentant le vice-recteur Harry Christophe, Andy Armongon, chargé de mission auprès du vice- recteur, Marc-Gérald Ménard, élu au sport de la Collectivité et président du Centre d’Excellence et d’Education par le Sport (CEES), Alain Gros-Desormeaux, président du Comité Territorial Olympique et Sportif de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, M. Rentet, représentant la DRAJES et Vincent Berton, Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« L’Education est la clé de tout progrès durable », a souligné lors de sa prise de parole, Mariette Dino, responsable du pôle administratif du Service de l’Éducation nationale des îles du Nord. «Elle est la fondation sur laquelle repose une société forte et dynamique. L’Education Nationale joue un rôle crucial dans la formation des générations futures, en les préparant à relever les défis de demain (…). Il est évident que les Jeux Olympiques 2024 représentent bien plus qu’une simple compétition sportive. Ils sont une célébration de l’excellence, du dépassement de soi et de l’unité (…). L’Education Nationale et les Jeux Olympiques sont étroitement liés. Ils offrent ensemble une opportunité extraordinaire de stimuler l’intérêt des jeunes pour le sport, la culture et le savoir. En intégrant ces valeurs dans nos programmes éducatifs, et en utilisant les Jeux Olympiques comme source d’inspiration, nous pouvons inspirer une génération à réaliser son plein potentiel, tant sur le terrain de jeu que dans les salles de classe (…)

Ensemble, en unissant nos forces, nous pouvons créer un héritage durable pour notre nation, où l’éducation et le sport se complètent mutuellement pour façonner un avenir meilleur pour tous mais surtout pour nos élèves futurs citoyens que nous formons ». _AF

273 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter