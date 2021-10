ÉDUCATION : Octobre Rose au Collège du Mont des Accords

Mercredi matin, des élèves de troisième ont donné un spectacle dans la cadre de la campagne d’Octobre Rose contre le cancer du sein. Poignant.

Orchestré par l’inégalable Madame Venthou-Dumaine, professeure documentaliste du collège, le spectacle a été donné par des élèves inspirés face à un parterre d’autres élèves curieux et sincèrement touchés par cette maladie qui ne cesse de faire des ravages. Le mot d’ordre de cette initiative vivement soutenue par Monsieur Houpert, Principal Adjoint, était la prévention et l’importance du dépistage car une maladie diagnostiquée au plus tôt augmente drastiquement les chances de guérison et de survie. Pour compléter l’équipe enseignante qui a mené d’une main de maitre ce spectacle, nous citerons Madame Milaire, professeure de science physique qui, le temps de deux séances sur l’heure de midi, a chorégraphié une danse exécutée par cinq jeunes filles pleines de grâce ; Madame Lepel, professeure d’arts plastiques, qui a guidé les élèves de sa classe dans la réalisation de peintures et d’une sculpture liées au thème du cancer du sein, soulignant la nécessité d’être entourée pour traverser cette dure épreuve de la vie ; Madame Thillaud, professeure de français, Madame Afrika, professeure d’anglais et Madame Raquet (CPE) ont permis de rendre possible les performances diverses et variées. Les élèves de troisième Maupassant ainsi que d’autres de leurs camarades ont livré un spectacle constitué de chant, de lectures de poèmes et de textes éducatifs expliquant et définissant les termes-clés de la maladie.

Une présentation complète de la part de Madame Marlène Toma, sage-femme, a permis à l’ensemble de la salle de comprendre mieux la maladie, ses conséquences, ses traitements et l’impact de celle-ci sur les victimes et leur entourage. L’exposé s’est suivi d’un échange de questions-réponses entre l’intéressée et le jeune public. En conclusion, l’intervention de deux infirmières fut un moment de partage indispensable pour compléter cette matinée chargée en émotions. _Vx