Décès de René-Jean Duret : Les condoléances du Préfet, Vincent Berton

Le Préfet Vincent Berton et l’ensemble du personnel de la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de Monsieur René-Jean Duret et tout particulièrement aux membres de la SNSM de Saint-Martin.

Monsieur René-Jean Duret, homme de terrain reconnu pour son dévouement sans faille au service de la population de Saint-Martin, a œuvré pour le bien de notre société. Sa contribution constante et de qualité au développement économique, politique et administratif du territoire, ainsi que sa force de proposition remarquable lors des échanges avec les autorités, font de cet ingénieur émérite, un conseiller territorial fédérateur de 2012 à 2017, un pivot de la SNSM passionné et un humaniste bienveillant. René-Jean Duret est de ces hommes dont l’engagement égale la discrétion. Son absence laisse un vide irremplaçable, mais sa mémoire, tout comme ses actions, demeurent à jamais gravées dans nos cœurs. L’État exprime sa gratitude envers Monsieur René-Jean Duret. Que son âme repose en paix

