CYCLISME : Benjamin Le Ny vainqueur du Grand Prix Cycliste de la Collectivité

Du 7 au 10 septembre derniers, la Collectivité et le Comité Cyclisme de Saint-Martin organisaient la 1ère édition du Grand Prix Cycliste de la Collectivité. Les 43 coureurs issus d’une dizaine d’équipes de la Caraïbe et locales ont offert un spectacle inoubliable pour le public pendant ces trois jours de compétition.

Benjamin Le Ny, chef d’équipe d’Uni Sport Lamentinois (USL) et gagnant du Tour Cycliste de Guadeloupe 2023, s’est imposé dès la première épreuve en remportant le prologue de 2,5km sur la RN7 à Grand-Case avec un chrono impressionnant de 3’28’69. Le coureur n’a pas cessé de briller lors de cette première édition du Grand Prix Cycliste de la Collectivité en conservant sa place de leader sur toute la compétition. Les passionnés du vélo des équipes locales ont affronté des coureurs de Guyane, Martinique, Guadeloupe, Anguilla, Marie-Galante, Trinité-et-Tobago, Haïti et République Dominicaine ainsi que Sint-Maarten, portant haut les couleurs du territoire sur la double étape de samedi avec un premier tronçon de 95km (cinq tours de lagon) remporté par Fendly Boyeau et le second tronçon de 71,5km (quatre reprises de circuit Quartier d’Orléans – La Savane) dont Benjamin Le Ny franchit la ligne d’arrivée en tête. L’épreuve finale de dimanche qui comportait trois tours de l’île de Saint-Martin/Sint Maarten sur une distance de 126km fut gagnée par Yannis Agricole. Jahkim Carty de la sélection de Saint-Martin décroche le maillot rouge. Au classement général du Grand Prix Cycliste de la Collectivité, Benjamin Le Ny se place sur la première marche du podium avec un chrono de 8’14’’13, suivi par Yannis Agricole deuxième et Fendly Boyeau troisième. Jahkim Carty, coureur saint-martinois, se place cinquième au classement général avec un chrono de 8’26’’28. Fabien Husson de SXM Tri Académie termine septième, Rolandio Lake Rogers prend la neuvième place et Kianny Noel (ASM) se classe à la dixième place. Avec un podium 100% USL, l’Uni Sport Lamentinois repart avec le titre de meilleure équipe.

Louis Mussington, président de la Collectivité qui subventionnait l’évènement à hauteur de 12.000€, accompagné du vice-président Alain Richardson, était présent au départ de dimanche pour encourager et soutenir les coureurs, se félicitant du bon déroulement de cette première édition du Grand Prix Cycliste de la Collectivité. _Vx

35 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter