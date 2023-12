BON À SAVOIR : Récapitulatif des arrêtés de circulation pour ce week-end

Deux parades lumineuses sont organisées sur le domaine public ces samedi 16 et dimanche 17 décembre à Quartier d’Orléans et Grand-Case. Voici le détail des fermetures temporaires d’axes routiers et interdictions de stationnement concernant lesdits quartiers pour éviter tout embarras de circulation.

Parade de Noël le samedi 16 décembre à Quartier d’Orléans

Dans le cadre des festivités de Noël, l’association « Les 5 Sem d’Orléans » organise une parade lumineuse ce samedi 16 décembre de 19h30 à 21h dont l’itinéraire est le suivant :

Départ Route Nationale à hauteur de Best Buy Gas Station, Rue de Coralita, Rue des Deux Frères, avec arrivée à la résidence « Les Palmeraies ». Une déviation de la circulation automobile sera mise en place par la Police Territoriale durant le passage de la parade. Les axes routiers seront rouverts au fur et à mesure, en fonction du déroulé de la manifestation.

Parade lumineuse le dimanche 17 décembre à Grand-Case

Dans le cadre de l’organisation de la parade lumineuse organisée par l’association « Grand-Case Lighting Parade », il est porté interdiction de circulation et de stationnement de tout véhicule à moteur dans une portion du Boulevard « BERTIN-MAURICE Léonel » à Grand-Case le dimanche 17 décembre. Cette portion comprise entre le parking public à hauteur du plateau sportif jusqu’à la boulangerie Lopez sera fermée à la circulation entre 9h et minuit ce dimanche. Toute la zone sera transformée en rue piétonne afin de permettre le libre passage du cortège. De plus, la circulation et le stationnement automobiles seront interdits sur le parking attenant au plateau sportif de La Savane jouxtant la RN7 à Grand-Case le même jour, également de 9h à minuit.

Pour rappel, les contrevenants aux arrêtés de circulation ci-dessus seront poursuivis et taxés d’une amende en cas d’infraction conformément au Code de la Route. _Vx

30 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter