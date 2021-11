Aujourd’hui, c’est le Black Friday, l’un des plus gros évènements shopping de l’année !

S’il y a un événement shopping que tout le monde attend avec impatience, c’est bel et bien le Black Friday. L’occasion d’anticiper les achats de Noël et de s’offrir les articles dont on rêve depuis toujours, sans se ruiner ! Profitez-en, c’est aujourd’hui ou jamais !

Traditionnellement, le Black Friday tombe chaque année le 4ème vendredi du mois de novembre qui suit la célèbre fête américaine de Thanksgiving. La folie du Black Friday et son succès mondial font que la fête ne se limite plus à une journée, mais se poursuit tout au long du week-end et jusqu’au lundi, le fameux Cyber Monday. A Saint-Martin comme à Sint Maarten, on s’attend à la foule des grands jours !

Ayant compris l’enjeu de cet évènement, de plus en plus de magasins, concessions automobiles et grandes enseignes implantés aussi bien en partie française qu’hollandaise jouent le jeu chaque année en proposant des prix imbattables ! Vous l’aurez compris, le « Black Friday » est devenu incontournable pour faire de bonnes affaires ! Vêtements, jouets, high-tech, voitures, cosmétiques, bijoux, équipements pour la maison… dans tous les domaines, vous pourrez trouver votre bonheur aux quatre coins de l’île… à des prix fous. De quoi se faire plaisir et gâter ses proches à moindres frais moins d’un mois avant Noël ! _AF