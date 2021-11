Une nouvelle campagne autour de la Journée Mondiale de lutte contre le sida organisée par l’Association  « AIDES » Saint-Martin

En 2021, la journée a pour thème « Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin aux pandémies ». Cette année, lors de la Journée Mondiale de lutte contre le sida, l’ONUSIDA met l’accent sur l’éradication urgente des inégalités qui alimentent l’épidémie de sida et d’autres pandémies dans le monde.

A l’occasion du 1er décembre 2021, le réseau AIDES se mobilise pour proposer des actions de visibilité, de plaidoyer, de sensibilisation et de dépistage partout dans les Antilles et en France hexagonale.

Créée en 1984, AIDES est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. AIDES est à Saint-Martin depuis le 1er janvier 2008. Une équipe d’une vingtaine de militants assurent les actions de prévention auprès du public et de soutien des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite.

Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée « don en confiance » par le Comité de la Charte et a pour objectif de transformer la société en vue de la fin des épidémies, en mobilisant les personnes concernées par le VIH et/ou une hépatite virale, et en menant des actions pour soutenir les personnes séropositives et prévenir la transmission du virus.

La santé publique liée à la JMS dans les Antilles

C’est un véritable enjeu de santé publique que pointe l’association AIDES Territoire d’Action Antilles car la célébration de la journée mondiale du sida intervient dans un contexte de crise sanitaire mondiale difficile avec l’épidémie du Covid-19. Cette situation rend difficile l’accès aux soins et aux droits pour les personnes vivant avec le VIH ou une hépatite et pour les personnes les plus vulnérables. L’objectif premier est donc la mise en place d’actions de réduction des risques pour éviter au mieux la transmission du VIH et des hépatites : proposition de dépistage rapide VIH et hépatites C dans le TRODIBUS et au local de AIDES, distribution d’autotests, de préservatifs internes et externes, d’ateliers santé, d’information sur les modes de transmission et de prévention, l’information sur le traitement préventif au VIH : la PREP, d’une communication sur les réseaux sociaux et la défense des droits des personnes.

AIDES Saint-Martin intervient sur l’ensemble de l’ile auprès des personnes séropositives et des populations les plus vulnérables au VIH et aux hépatites : d’un point de vue épidémiologique, Saint-Martin compte environ 500 personnes vivant le VIH et à peu près le même nombre de personnes qui ignorent leur sérologie, sur l’ile entière. Avec la crise sanitaire on observe une augmentation de la précarité pour ces personnes, une augmentation des inégalités en terme de soin, d’accès à l’emploi, de vie chère, remettant en cause la santé comme priorité.

L’évènement mis en place pour la JMS

Des actions de dépistage sont prévues du 26 novembre au 1er décembre : il sera possible de réaliser un TROD (test rapide orientation diagnostic) VIH et/ou Hépatite C et de poser toutes vos questions Santé autour du VIH, d’être sensibilisé à la Sérophobie, de faire une provision de préservatifs et d’autres matériel de réduction des risques, ainsi que de bénéficier d’entretiens individuels.

Les activités prévues seront diffusées dans la presse locale et sur les réseaux sociaux. Le temps fort de cette semaine est l’inauguration du nouveau local le 29 novembre en présence des partenaires institutionnels et du monde associatif ainsi que du Président de AIDES Territoire Antilles Jason Theophille.

Pour sensibiliser le public et en coopération avec ses partenaires, l’association AIDES vous donne RDV :

– Le vendredi 26 novembre au local d’AIDES de 9 H à 13 H offre de dépistage aux IST et VIH rapide avec le CEGIDD de l’Hôpital AIDES SXM

– Le lundi 29 novembre à 17H : Inauguration du local de AIDES à Concordia

– Le mardi 30 novembre de 9H à 13H : offre de dépistage rapide aux VIH et hépatite C à Agrément dans le TRODIBUS en lien avec l’EMIS de la Croix-Rouge

– Le Mercredi 1er décembre de 17H à 22H : diffusion des spots de prévention sur un écran géant sur le secteur Bellevue avec une offre de dépistage rapide dans le TRODIBUS

– Le local associatif est ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9H à 12H30 ainsi que sur RDV au 05 90 58 65 23 / 06 96 30 40 62

Vous pourrez consulter le programme sur la page Facebook AIDES SAINT-MARTIN tout au long de la semaine, ainsi que la diffusion de spot de prévention, dont la campagne nationale sur la sérophobie.

Pour tous renseignements, merci de contacter l’association Aides Territoire d’Actions Antilles

– Saint-Martin : 0690 68 91 50 ou 0590 58 65 23 – Fort de France : 0696 30 50 58 ou 0596 60 96 59 – Basse-Terre : 0696 43 15 41 ou 0590 60 49 50