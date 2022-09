ASSOCIATION / Le Manteau de Saint-Martin : créer du lien autour d’un repas

Soupe, riz, poulet, ribs ou encore salade, ce week-end, les bénéficiaires du Manteau ont profité d’une journée barbecue.

Ainsi, 46 repas ont pu être servis en musique, avant de passer à un moment récréatif. Les différents usagers ont pu participer avec les travailleurs sociaux à des jeux de sociétés tels que les dominos ou les dames. Une manière selon Audrey Gil, directrice de l’association, de «sortir du quotidien et de créer du lien».

Pour rappel, l’association Le Manteau de Saint-Martin œuvre depuis 1998 auprès des plus précaires. Chaque été, ce moment convivial autour du barbecue reste indispensable tant aux salariés qu’à Audrey Gil pour créer du lien autour d’un moment convivial. L’association Le Manteau assure l’accueil, le logement, l’accompagnement et l’insertion des personnes ou des familles connaissant de graves difficultés en vue de les aider à accéder à leur autonomie personnelle et sociale ou à la recouvrer. _Pc

74 vues totales, 74 vues aujourd'hui