ART LOCAL : Le mur des créations du Bubble Shop

Bubble Shop est une boutique liée à la mer tenue dans la joie et la bonne humeur par Sylvie et située au niveau du rond de point de Cul de Sac (derrière la Péninsule).

Un de ses murs est entièrement consacré aux créations d’artistes locaux. L’aventure a commencé il y a environ un an quand Sylvie propose un dépôt-vente à son amie Delphine, créatrice de la marque Ô Soleil Sxm, reconnaissable à son étoile. D’autres artistes ont depuis rejoint cette collaboration qui se veut valorisante pour ces artisans de l’île dont la thématique artistique est marine ou maritime. Dans ce panel de fabrications purement locales, on retrouve donc une panoplie textile (coussins, sacs de plage, foutas, robes, T-shirts) d’Ô Soleil, les bois flottés soit gravés de CHAloha ou en sculptures de poissons ou autres créatures de la mer d’Émilie et Sylvie (SXM Création), les magnifiques pièces en céramique raku de Carla (Silver Door), les bracelets et colliers avec des perles de palmier royal peintes à la main par Pierre, les photographies sous-marines de Raphaël et enfin, Loïc qui recycle bois et emballages pour en faire des décapsuleurs, magnets et porte-clés.

L’initiative est belle et les idées de cadeaux originaux ou de souvenirs locaux sont désormais lancées. _Vx