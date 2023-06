ARCHEOLOGIE / Journée européennes de l’archéologie : c’est ce week-end à  Saint-Martin !

Les Journées Européennes de l’Archéologie se tiendront ce samedi 17 et le dimanche 18 juin. Deux temps forts sont au programme : des visites guidées sur le lieu de fouille « Jermin » et sur la Roche Gravée de Moho, ainsi qu’une conférence sur l’archéologie à la CCISM.

Samedi 17 juin 2023 :

• 8H00 : Visite guidée de la Roche Gravée de Moho et du site de fouille archéologique Jermin (rendez-vous devant le cimetière de l’église Méthodiste de Quartier d’Orléans)

• 10H00 : Visite guidée de la Roche Gravée de Moho et du site de fouille archéologique Jermin (rendez-vous devant le cimetière de l’église Méthodiste de Quartier d’Orléans)

• 18H00 à la CCISM : Conférence « My experience of archeology in the Caribbean and Saint-Martin / Sint Maarten », présentée par Nathalie Serrand, Jay B. Haviser Jr., Martijn M. Van De Bel et Christophe Henocq.

L’entrée de cette conférence est gratuite.

Dimanche 18 juin 2023 :

• 8H30 : Visite guidée de la Roche Gravée de Moho et du site de fouille archéologique Jermin. _AF

99 vues totales, 99 vues aujourd'hui