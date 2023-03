APPEL À PROJETS 2023 : Plan départemental d’actions de sécurité routière

La lutte contre l’insécurité routière demeure une priorité pour les services de l’État et l’ensemble des acteurs locaux.

L’État maintient son engagement et son travail partenarial en la matière et lance donc un appel à projets « sécurité routière » afin de susciter et d’aider la mise en oeuvre d’actions de formation, de sensibilisation, d’éducation ou de communication répondant, entre autres, aux enjeux locaux suivants :

• la prévention auprès du jeune public ;

• les deux-roues motorisés ;

• les conduites à risques : alcool, stupéfiants, caractère illégal et dangereux des « rodéos sauvages », non-port des équipements de sécurité (casque), vitesse et non respect des priorités, distracteurs (téléphone au volant). Cet appel à projets concerne Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et est ouvert aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, aux organismes publics ou semipublics, aux établissements scolaires, aux associations, aux acteurs privés, aux assurances, aux médias, etc.

Le cadre précis de l’appel à projets est disponible sur le site internet de la Préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin à l’adresse suivante : https://www.saint-barth-saintmartin.

gouv.fr/Actualites/Appel-a-Projets/PLAN-DEPARTEMENTAL-D-ACTIONS-DESECURITE-ROUTIERE-APPEL-A-PROJETS-2023

Les projets doivent être adressés, à l’adresse suivante, avant le lundi 17 avril 2023, délai de

rigueur à : Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, 23 rue de Spring, Concordia, 97150 SAINT-MARTIN ou par voie électronique à : cabinet-prefet@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

