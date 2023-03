SIDACTION : À l’aube d’un avenir sans sida, la lutte contre le VIH continue

À quelques jours du Sidaction 2023, les résultats du sondage annuel réalisé avec l’Institut Français d’Opinion Publique (IFOP) auprès des 15-24 ans montrent que les idées reçues sur le VIH/sida s’ancrent et ne disparaissent pas. Face à ce constat, une intensification des campagnes de sensibilisation et l’application effective des trois séances annuelles obligatoires d’éducation à la sexualité à l’école ont été demandées par l’association.

Créée en 1994, l’association de lutte contre le VIH/sida, Sidaction, est également un évènement télévisuel d’envergure puis un marathon audiovisuel sur les chaines publiques qui se tient chaque année afin de collecter des dons qui finance à parts égales des programmes de recherche et des associations d’aide aux malades et de prévention, en France et à l’étranger. Quarante ans après la découverte du virus du sida, on n’a jamais été aussi proche de jouir d’un avenir sans sida. L’arrivée des premiers traitements et, plus récemment, l’allégement thérapeutique ont donné de grands espoirs aux chercheurs et aux personnels médicaux. Aujourd’hui, une personne séropositive sous traitement efficace ne transmet plus le virus. Mais le VIH/sida demeure une réalité, très stigmatisante pour les personnes qui vivent avec. Pour l’année 2021, en France, 29 % des personnes qui ont découvert leur séropositivité étaient à un stade avancé de l’infection, un chiffre qui diminue peu. Or, le dépistage a connu un coup d’arrêt en 2020, lors de la crise du covid-19 : l’activité a chuté de 13 % par rapport à 2019 et ce retard n’a pas été rattrapé en 2021. Cependant, le dépistage demeure crucial en matière de lutte contre le VIH, aussi bien pour assurer la santé des personnes infectées que pour contrôler l’épidémie. Il est donc nécessaire de l’encourager, encore et toujours. C’est le combat que mène au quotidien l’association AIDES Saint-Martin qui fait partie du conseil d’administration du Sidaction au niveau national. Coordonnée par Angeline Pottier, AIDES Saint-Martin collabore avec d’autres structures associatives comme Safe ou encore la Croix-Rouge et le centre hospitalier Louis-Constant Fleming au travers de campagnes de sensibilisation et de dépistage sur le terrain.

Du côté hollandais, St. Maarten AIDS Foundation assure, entre autres, le travail de prévention. Plus de 5.000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année en France et 1,5 million dans le monde. En 2021, 38,4 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH, dont 5,9 millions sans le savoir. Il est primordial de continuer la lutte. Ces 24, 25 et 26 mars 2023, Sidaction et ses 35 médias partenaires restent engagés pour trois jours de mobilisation, d’information, de sensibilisation et de collecte auprès du grand public. Faites un don pour un avenir sans sida. _Vx

Infos : https://2023.sidaction.org – Facebook : Aides Saint-Martin

