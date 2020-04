Solidarité : Les ambulanciers assurent bénévolement la livraison des médicaments

Depuis le début de la guerre lancée contre le COVID-19, les ambulanciers sont exposés en première ligne de la chaine de prise en charge des patients. Ils sont ainsi les parties prenantes des efforts des soignants, des institutions médicales et sanitaires.

La prolongation des mesures de confinement et l’obligation de respecter des gestes barrières, nécessaires à la maîtrise de la propagation du virus, renforcent pourtant également l’isolement de certaines personnes, dans l’impossibilité de se rendre à la pharmacie.

Conscient de ces difficultés, les ambulanciers de Guadeloupe se mettent bénévolement à la disposition des pharmacies qui le souhaitent, par la mise en place du portage de médicaments à domicile, pour les personnes malades ou isolées pendant toute la durée du confinement.

Les pharmacies recevront une liste des ambulanciers volontaires par communes ou secteurs, auxquels elles pourront confier dans un circuit sécurisé leurs livraisons à effectuer.

Par cette action il s’agit pour les ambulanciers de témoigner de leur solidarité aussi bien vis-à-vis du secteur médical et paramédical, auquel ils sont rattachés, que de se montrer encore plus proches des patients et dévoués à l’intérêt général.

Pour rappel, la Guadeloupe, Saint-Barth et Saint-Martin (« Ambulances des îles du Nord » et « Erick Ambulance ») comptent 43 entreprises de transports sanitaires terrestres réparties sur tout le territoire.