Près de 6 090 cas de covid-19 dans la Caraïbe

33 pays de la Caraïbe sont touchés par la pandémie du covid-19. L’agence publique caribéenne de santé (Carpha) a recensé le 14 avril 6 087 cas, soit + 52 % depuis son précédent bilan le 8 avril. 316 personnes sont décédées et 450 personnes ont été déclarées guéries. «Le risque de propagation du virus dans la Caraïbe demeure fort», estime la Carpha.

55 % des patients positifs domiciliés dans l’un des 26 pays membres de la Carpha (la plupart des îles sauf les françaises, Cuba), ont contracté le virus ailleurs que dans la Caraïbe et 35 % ont été contaminés dans leur territoire en ayant été au contact de personnes infectées. D’après les enquêtes portant sur l’origine des voyages des patients infectés, 49 personnes ont déclaré avoir effectué une croisière, 48 revenir des Etats-Unis, 34 du Royaume-Unis, 7 des Pays-Bas, 2 de France, 3 de Sint Maarten.

L’île la plus touchée est la République dominicaine avec 3 167 cas dont 1 211 nouveaux cas en une semaine, 177 décès. Porto Rico arrive en deuxième position avec 903 cas et 45 décès, puis Cuba avec 726 cas et 21 décès. (soualigapost.com)