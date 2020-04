Contrôles aux frontières : Un week-end pascal sous haute surveillance

Hors de question de baisser la garde ! Policiers hollandais et gendarmes français sont toujours mobilisés 24h/24 pour faire respecter le confinement et les mesures de restrictions des déplacements. Les contrôles ont lieu aux points frontières (Bellevue et Belle-Plaine) et sur toute la partie française de l’île.

Pour Rappel

Le passage de la frontière soumis à de strictes formalités de contrôles

Les résidents de la partie française devront être en possession d’un document délivré et signé par la représentante de l’Etat, les autorisant à franchir ces deux passages symboliques de frontière, uniquement pour des raisons d’urgences ou professionnelles impérieuses.

Pour cela, vous devez demander un justificatif officiel en envoyant un mail à covid19pref@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Votre demande doit être accompagnée des éléments suivants :

-Nom

-Prénom

-Date et lieu de naissance

-Adresse personnelle

-Fonction

-Adresse professionnelle

Il vous est demandé aussi de joindre impérativement une copie de l’attestation professionnelle que vous utilisez pour circuler en partie française. Elle doit être signée de votre employeur. Toute demande qui ne transmettra pas cet imprimé ne sera pas prise en compte.

Du côté de Sint Maarten

Pour circuler du côté hollandais de l’île, les personnes doivent impérativement se procurer l’attestation personnelle dérogatoire mise en place par le gouvernement de Sint-Maarten téléchargeable sur : http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/HealthUpdates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/COVID19%20Forms.aspx