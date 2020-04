Aérien : Air Antilles assure toujours le transport de passagers et le fret sur les Iles du Nord

Nous vivons tous actuellement une situation inédite qui nous pousse à être responsable les uns envers les autres et plus que jamais solidaire de tous.

Au fil du temps, la Solidarité est devenue inhérente à la compagnie Air Antilles. Rappelons la forte mobilisation de la compagnie lors des événements cycloniques IRMA et Maria qui avaient touché nos îles. Aussi, la compagnie est engagée au quotidien à travers son développement dans la lutte pour le désenclavement insulaire en reliant les îles de la Caraïbes entre elles. Ce qui lui confère le statut de compagnie qui dessert le plus grand nombre de destinations dans la Caraïbe au départ des Antilles françaises.

La solidarité d’Air Antilles s’illustre encore aujourd’hui avec le plan de continuité territoriale régionale mis en place par la PRÉFECTURE DE GUADELOUPE et désormais avec la RÉGION GUADELOUPE pour les vols de et vers Marie-Galante.

Ainsi depuis le 23/03/20, la compagnie a permis le transport de plus de 550 personnes pour aider les familles à regagner leurs foyers, aux acteurs économiques d’effectuer leur déplacement impérieux, mais surtout permettre au personnel médical ou personnes nécessitant des soins spécifiques de continuer à voyager. Air Antilles a également continué à assurer le fret aérien sur les îles du Nord.

La compagnie a su déployer des efforts sans précédent avec une grande réactivité pour assurer le meilleur accompagnement en renforçant son service client pour le suivi des demandes, en assouplissant ses mesures commerciales, en assurant au quotidien la sécurité de son personnel ainsi que des passagers.

Retrouvez toutes les mesures exceptionnelles et consultez les mesures restrictives sur le site airantilles.com page Flash Info Vol Coronavirus.

Réservation sur airantilles.com ou par mail à callcenter@airantilles.com

Rappel des numéros d’urgences pour toutes personnes voyageant dans les 48h : 0690 70 92 03 / 0690 70 92 05 / 0690 70 92 06

Demande de Fret Aérien à Eddy Dampa 0690 35 72 76 ou par mail à dampa.eddy@orange.fr

Enfin, nous invitons chacun à faire preuve de responsabilité en respectant le confinement et les consignes sanitaires actuelles, en effectuant les gestes barrière, en se tenant régulièrement informé de l’évolution de la situation et en prenant le plus grand soin de soi et des proches.