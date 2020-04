Départ pour les livraisons quotidiennes de repas. Ce jeudi 9 avril, la CTOS distribue 81 repas aux personnes vulnérables ou isolées avec l’aide logistique des associations Cobraced et Sandy Ground on the move qui participent à la distribution, et aux personnes sans-abri avec une livraison quotidienne à l’association le Manteau de Saint-Martin. Bravo à eux. Restons tous mobilisés !