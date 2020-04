Ce mercredi 8 avril, la Guadeloupe totalise 141 cas confirmés de coronavirus, soit 2 nouveaux cas de plus qu’hier.

17 patients sont hospitalisés au CHU de Pointe-à-Pitre (13 en réanimation et 4 en médecine), 2 au CH de Basse-Terre et 2 au CH de Marie-Galante.

Au total, 43 personnes sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe.