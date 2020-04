Coronavirus : Il est préférable d’attendre avant de réserver des billets d’avion pour les vacances d’été !

Le transport aérien français n’avait pas envie de l’entendre, mais le secrétaire d’Etat aux transports conseille « d’attendre avant de réserver » des billets d’avion pour les prochaines vacances d’été. Seuls les vols de rapatriements se poursuivent là où ils sont autorisés pour la compagnie Air France.

La situation liée à la pandémie de coronavirus étant « encore trop incertaine », le secrétaire d’Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a estimé ce mardi 7 avril que les Français devaient attendre avant de réserver pour les grandes vacances. « Il y aura un après-coronavirus. Mais pour l’instant je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leurs voyages car la situation aujourd’hui est encore trop incertaine. Je leur dis d’attendre ». Et alors que le trafic aérien est déjà fortement réduit, « bien malin celui qui sait décrire demain l’offre de transport et qui sait décrire exactement le moment où nous allons commencer à déconfiner », a-t-il ajouté. Différents scénarios pour « préparer la reprise de l’activité » à la fin du confinement sont étudiés, mais le secrétaire d’Etat rappelle que « la priorité absolue du moment c’est l’effort collectif que nous faisons de rester chez nous pour empêcher la propagation de ce virus ».