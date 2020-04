La Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) mobilisée au quotidien dans la gestion de crise Covid-19

La présidente de la CTOS Pascale Laborde, en liaison avec le président Daniel Gibbs et le directeur Kenroy Bryan qui gère la structure, s’assure au quotidien du bon fonctionnement de ce service public.

Le personnel de la cuisine centrale est impliqué et prépare chaque jour des repas pour les enfants des soignants accueillis dans les crèches réquisitionnées et à l’école Emile Choisy, et pour les personnes vulnérables bénéficiant du Pacte de solidarité.

Les repas sont équilibrés par la diététicienne de la structure et calibrés en fonction du public, pour les enfants accueillis en crèche ou à l’école et pour les adultes bénéficiant de la livraison à domicile assurée par les associations partenaires Cobraced et Sandy Ground on the Move. La livraison est gratuite, le repas facturé 3,50€.

La CTOS offre également 20 repas par jour à l’association Le Manteau de Saint-Martin qui accueille des personnes sans abri.

Les gestes barrières sont respectés dans toute la chaîne de production et de distribution.

Signalez toute personne vulnérable ou isolée à la délégation Solidarité et Familles en contactant le 0590 291310 (entre 8h et 12h).