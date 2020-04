32 cas positifs de Covid-19 pour 145 personnes testées sur toute l’île

Selon le bulletin sanitaire en date du 31 mars, la partie française compte 21 cas de Covid-19.

Sur ces 21 patients :

– Deux sont guéris, il s’agissait des parents venus de l’Oise début mars visiter leur fils à Saint-Barth. En repartant, à Juliana, ils ont été récupérés par les autorités françaises et transportés au centre hospitalier Louis-Constant Fleming où ils ont été isolés.

– Un Américain qui était sur un bateau. Il a été rapatrié en Floride d’où il était originaire. Le transfert a été pris en charge par son assurance.

– Deux touristes Suisses. Ils ont séjourné en partie française et sont allés à l’aéroport Juliana pour prendre l’avion pour l’Europe. A l’aéroport, ils ont présenté des symptômes et les agents de Juliana n’ont pas souhaité qu’ils embarquent et ont sollicité les autorités françaises pour les récupérer.

– Deux hommes sont décédés, l’un était domicilié à Agrément et âgé de 81 ans, le second était domicilié à Grand Case, il est décédé des suites d’un accident de scooter et a été testé positif au Covid-19 post mortem.

= sur les 21patients, 5 sont des touristes, les 16 autres sont des résidents ayant ou non voyagé récemment.

En partie française, 87 tests ont été réalisés au 30 mars selon nos sources. Si l’on considère uniquement les résidents positifs (soit 16 cas), près de 18,4 % des tests se sont révélés positifs. Les touristes sont comptés en partie française parce qu’ils y séjournaient mais ils ont fréquenté autant les deux parties de l’île.

La partie hollandaise

Selon le bulletin sanitaire en date du 31 mars, la partie hollandaise compte 16 cas de Covid-19. Il s’agit de résidents ayant ou non voyagé. 58 tests ont été effectués dont 27,6 % se sont révélés positifs.

Au 31 mars, les deux parties de l’île comptent chacune 16 résidents contaminés (sans compter les décès). Les deux premiers cas ont été déclarés le 17 mars. Depuis, le nombre de cas a augmenté de manière progressive en partie française. La partie hollandaise a durant plusieurs jours compté deux cas, puis trois le 26 mars. Le nombre a ensuite doublé le 28 mars et a bondi à 16 le 31 mars.

Au total, l’île compte 32 cas positifs pour une population officielle de quelque 75 000 habitants. Cela représente un ratio de 0,42 personne contaminée pour 1 000 habitants. Comparativement à la Guadeloupe qui comptait hier 114 cas, le ratio est de 0,28 pour 1 000 habitants. (soualigapost.com)