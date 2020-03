Vendredi, la Guadeloupe comptait 96 cas confirmés de coronavirus, 12 de plus que la veille.

Parmi ces cas confirmés, 24 patients sont hospitalisés au CHU (9 patients en réanimation et 15 au service des maladies infectieuses et tropicales) et 5 patients au CHBT. Une personne âgée de 77 ans atteinte de comorbidités est décédée. C’est le deuxième décès constaté en Guadeloupe dû au coronavirus après celui d’une patiente âgée de 71 ans, le 20 mars dernier.