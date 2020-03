Loi : Durcissement des mesures de confinement à Saint-Martin

Le 23 mars 2020, Monsieur le Premier ministre a annoncé des mesures renforcées pour éviter la propagation du virus Covid-19 et sauver des vies.

Les déplacements sont strictement interdits jusqu’au 31 mars 2020. Y compris à Saint-Martin !

Certaines exceptions sont autorisées uniquement à condition d’être muni d’une attestation dérogatoire personnelle et d’un justificatif de déplacement professionnel si nécessaire. Ces documents sont téléchargeables en français et en anglais sur la page Facebook ou sur le site internet de la Préfecture.

Les seules sorties autorisées sont :

– Se rendre sur son lieu de travail si le télétravail n’est pas possible ;

– Faire des achats de première nécessité dans les commerces de proximités autorisés à rester ouverts ;

– Se rendre chez un médecin si la consultation et les soins ne peuvent être réalisés à distance ;

– Se déplacer pour un motif familial impérieux pour la garde des enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrière

– Sortir dans la limite d’une heure par jour et dans un rayon de 1 kilomètre autour de son domicile pour une promenade ou sortir les animaux de compagnie ;

– Se rendre à une convocation judiciaire ;

– Participer à une mission d’intérêt général sur demande de la Préfecture.

Les marchés sont interdits

Les magasins alimentaires et les restaurants qui font de la vente à emporter restent ouverts. A Saint-Martin les commerces ferment à 18 h sur arrêté préfectoral. Les marchés ouverts ou couverts sont interdits.

À ce jour, les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont autorisées à poursuivre les chantiers afin d’anticiper la saison cyclonique et ses aléas.

Tous les rassemblements sont interdits

Les lieux de culte peuvent rester ouverts. Toutes réunions en leur sein sont interdites à l’exception des cérémonies funéraires en présence de quelques proches uniquement. Aucune veillée et aucun rassemblement ne doivent se tenir avant ou après la cérémonie.

Des contrôles renforcés sont mis en place sur la validité et la véracité des attestations et justificatifs. La récidive pourra entraîner une garde à vue.

Les établissements autorisés à rester ouverts sont :

Activités financières et assurances

Activités des agences de placement de main d’œuvre

Activités des agences de travail temporaire

Hôtels et hébergement similaire

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Entretien et réparation de véhicules automobile, de véhicules, engins et matériels agricoles

Commerces d’équipement automobile

Location et location-bail de machines et équipements agricoles

Location et location-bail de machines et d’équipements pour la construction Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens

Commerces et réparation de motocycles et cycles

Commerces de détail de carburants en magasin spécialisé

Fournitures nécessaires aux exploitations agricoles

Commerces de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie Commerces de détail de produits surgelés

Commerces d’alimentation générale

Supérettes

Supermarchés

Magasins multi-commerces

Hypermarchés

Commerces de détails de fruits et légumes en magasin spécialisé

Commerces de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

Commerces de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

Commerces de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Commerces de détail alimentaire eu éventaires et marchés

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Commerces de détail d’équipement de l’information et de la communication en magasin spécialisé

Commerces de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

Réparation d’ordinateurs et de biens personnels domestiques

Réparations d’ordinateurs et d’équipements de communication réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

Commerces de détail de matériel de télécommunication en magasin spécialisé Réparation d’équipements de communication

Commerces de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

Commerces de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisés Commerces de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé

Commerces de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Commerces de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

Commerces de détail d’optique