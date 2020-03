Sint Maarten (Fait divers) : Vol à main armée mortel : la police hollandaise lance un appel à témoins

Dimanche, en début d’après-midi, un homme est décédé après avoir reçu une balle par un individu qui tentait de lui voler son scooter.

La victime était assise sur son deux-roues devant l’entrée d’un supermarché à Simpson Bay lorsqu’un un jeune s’est approché de lui. Armé, ce dernier a pointé l’arme sur la victime et lui a demandé de lui donner son scooter. Pour des raisons que les policiers n’ont pas encore précisées, un coup de feu a été tiré blessant le propriétaire du deux-roues qui décédera quelques minutes plus tard malgré les tentatives de réanimation des secours. Ensuite, le tireur a dérobé le scooter et s’est enfui.

La police de Sint Maarten lance un appel à témoin pour retrouver le suspect dont une photo a été tirée des images de caméra de surveillance. Toute personne susceptible d’apporter des éléments, peut contacter les policiers au +1 721-542 22 22 ext. 204 ou 205. Il est aussi possible de laisser un message sur la page Facebook de la Police Force of Sint Maarten.