Arrêté préfectoral : Baignade interdite et Interdiction de l’accès aux plages et aux piscines collectives

« Par un arrêté préfectoral du 19 mars 2020, il a été décidé d’interdire les baignades en eau douce et en eau de mer en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin prennent les arrêtés relatifs aux plages ».

« L’accès aux piscines collectives (résidences, hôtels) et aux plages est fermé » précise l’arrêté qui indique que « ces mesures se justifient car, en dépit de toutes les mesures de confinement édictées, il a été constaté une fréquentation importante du nombre de personnes présentes sur les plages ».

« Au regard de la situation d’urgence sanitaire et de la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion, il est apparu impératif de

renforcer les mesures de confinement ».

Pour la santé de tous, un seul mot d’ordre: restez chez vous !