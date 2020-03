Une pensée pour nos ami(e)s de la profession qui, malgré leur talent, malgré leur passion, malgré leur travail acharné, ont été obligés de fermer la porte de leur établissement lundi à minuit, le cœur gros mais avec un seul et même objectif : lutter contre ce virus qui nécessite un effort collectif.

Plus efficaces nous serons, plus vite nous nous retrouverons aux quatre coins de l’île dans « nos » restos et bars préférés ! _AF