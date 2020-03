La Croix Rouge organise une braderie ce samedi 7 mars 2020 de 8h à 13h devant la Maison de la Croix Rouge à Concordia, rue du Soleil Levant.

Les bénévoles seront là pour vous accueillir et vous servir de nombreux articles à petits prix : vêtements (enfants et adultes), chaussures, sacs et beaucoup d’autres articles,…

Venez nombreux pour faire de bonnes affaires. N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous.