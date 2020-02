Transformation du Front de mer de Marigot : Le top départ des travaux sera donné en 2021

Rendre à Marigot sa vocation de ville côtière et surtout vivante en ouvrant le centre urbain sur la mer et en aménageant le front de mer comme il le mérite. Voici l’ambitieux projet qu’a lancé la Collectivité.

Les études de transformation du front de mer sont en cours. Le top départ des travaux sera donné en 2021, pour une livraison en 2023. L’idée est d’améliorer la fréquentation de Marigot grâce au réaménagement du front de mer et à une meilleure liaison avec le centre-ville. Cinq hectares au total, entre la marina Fort Louis et le rond-point du cimetière, sont concernés par le projet. La priorité consiste à valoriser la place du piéton en aménageant un quai et une promenade dans cet espace, mais aussi à inviter le public à s’orienter du centre ville vers le littoral en empruntant les voies piétonnières existantes – mais réaménagées – et la future voie arborée reliant l’Hôtel de la Collectivité au bord de mer. La présence des voitures – qui aujourd’hui envahissent l’espace public – est largement remise en question, avec le maintien d’une seule voie routière, le recul des places de parking existantes et la création de places de stationnement aux extrémités du nouvel espace.

Les 5 séquences du projet

Le projet s’articule en 5 séquences : déplacement de la gare maritime de l’autre côté de la marina Fort Louis, aménagement d’un parc sur l’actuel parking face à la gare, construction des lolos et des marchés aux abords du site actuel, création d’un espace bars et restaurants, et enfin mise en place d’une promenade paysagère entre les Amandiers et le rond-point du cimetière.

• Le déménagement de la gare maritime ouvrira la vue sur la mer depuis la rue de la République. Plusieurs emplacements pour les bus touristiques désengorgeront la zone névralgique actuelle.

• La place principale, transformé en parc urbain et face à la mer, proposera un espace ombragé et aéré, doté d’aires de jeux.

• Les différentes halles dédiées aux marchés, stratégiquement situées à proximité de la promenade piétonne, seront placées dans l’alignement de l’Hôtel de la Collectivité et comprendront deux miroirs d’eau rafraîchissants.

• L’espace restaurants, bars, billards, clubs, particulièrement dédié à relancer la vie nocturne de Marigot, prévoit de grands espaces sur deux niveaux, des terrasses en bois côté mer, dans une logique d’animation de jour comme de nuit.

• La promenade paysagère sera bordée d’une large bande arborée et ombragée, mais aussi d’une piste cyclable en continuité avec la gare maritime.