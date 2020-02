Vie locale : L’office de Tourisme célèbre la Saint-Valentin à l’aéroport de Grand-Case

Le vendredi 14 février dernier, en partenariat avec l’aéroport Edeis de Grand-Case, l’Office de Tourisme a offert aux passagers des vols d’Air Antilles, d’Air Caraïbes et de St Barth Commuter, de la gourmandise sans modération ! L’amour se partage et se manifeste tout en délicatesse, autour d’une pause douceur.

Aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau, la Saint-Valentin est l’occasion de décliner l’amour, la joie et le partage. Saint-Martin aime ses visiteurs et a souhaité les accueillir de la meilleure des manières en leur offrant des cupcakes habillés de rouge et de blanc et un fameux cocktail « Love welcome drink ». Une déclaration d’amour douce et sucrée pour tous les voyageurs, venus découvrir ou redécouvrir Saint-Martin, seul ou en couple, en famille ou entre amis.