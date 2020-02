Sint Maarten : L’aéroport de Juliana confirme qu’il n’y a pas de cas de coronavirus détecté

«Une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant un passager dans un fauteuil roulant quittant la salle d’embarquement et montant dans une ambulance à l’aéroport Juliana. Il est insinué que le passager est porteur du coronavirus. Mais nous confirmons que ce n’est pas le cas et qu’il n’y a aucune raison de paniquer», déclare Michel Hyman, le chef des opérations à l’aéroport.

Le passager est un ressortissant des Philippines qui est arrivé de Manille, vendredi après-midi à Sint Maarten après avoir transité par Amsterdam. Il était également en transit à Juliana d’où il avait un autre vol pour Tortola dans les îles vierges.

«L’individu était nauséeux et a vomi. Les secours de l’aéroport ont tout de suite été avertis et ont pris en charge le passager. Celui-ci a été transporté dans une pièce isolée où il a été examiné par une équipe médicale selon la procédure liée au coronavirus », précisent les autorités.

Toutes les directives recommandées par le Département de la Santé ont été suivies, le passager a été interrogé afin de savoir s’il avait été en contact avec des personnes ayant le coronavirus ou été dans une zone où le virus circule.

«Le passager a répondu non à toutes les questions. A l’issue de son examen, le docteur Swanston-Meade a confirmé que les symptômes du passager n’étaient pas ceux du coronavirus mais d’une déshydratation et d’un déséquilibre électrolytique et qu’il n’avait pas de fièvre, qu’il ne toussait pas et ne présentait pas d’autres symptômes respiratoires», complètent les autorités.

Après avoir pris un médicament, le passager s’est senti mieux et a été autorisé par le médecin à voyager vers Tortola.