Croisière // Coronavirus : St Maarten fait le point sur un paquebot dont des passagers sont fiévreux

Après s’être vu refuser le 1er février le droit d’accoster à Sainte-Lucie et en Dominique, le paquebot AidaPerla a été accepté hier par le port de Philipsburg. Les autorités de Castries ont motivé leur décisions par le fait qu’elles voulaient protéger la population. En effet, quelques personnes d’origine chinoise et fiévreuses ont été recensées à bord du bateau, faisant craindre pour les autorités de Castries d’éventuels risques de contamination. Toutefois Sainte-Lucie a démenti avoir cru et déclaré que les passagers en question étaient éventuellement affectés par le coronavirus.

Hier matin, la ministre de la Santé de Sint Maarten s’est exprimée sur le sujet lors d’une conférence de presse. «Les passagers ont de la fièvre et ont la grippe. Toutes les mesures de précaution ont été prises », a indiqué Pamela Gordon-Carty. Et confirmer qu’ils n’avaient pas le coronavirus. «Il n’y a pas lieu de paniquer», a-t-elle insisté.

Par ailleurs, le gouvernement de Sint Maarten a pris la décision de ne plus délivrer jusqu’à nouvel ordre de permis de travail à tous les ressortissants en provenance de Chine.

hier, 20 701 cas de coronavirus sont recensés à travers le monde dont 20 492 en Chine et 6 en France. 427 sont décédées et 727 en ont guéri. Pour l’instant aucun cas n’a été identifié dans la Caraïbe, en Amérique centrale et du Sud. (crédit photo : le port de St Maarten. soualigapost.com)