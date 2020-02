Politique : «En 2020, on ne parle plus de reconstruction mais de développement»

Qu’en 2020, «on ne parle plus de reconstruction de Saint-Martin, mais vraiment de développement de notre île», tel est le vœu formulé par le président de la collectivité en préambule du conseil territorial réuni vendredi dernier.

«D’ailleurs, vous avez pu le constater en consultant l’ordre du jour qui vous est proposé aujourd’hui, les dossiers économiques [liés au tourisme, ndlr] occuperont la majeur partie de nos échanges», a-t-il précisé. «Je souhaite que cette année, notre ambition pour notre île, notre ambition pour les habitants soient véritablement traduites en faits (…) 2020 sera une année de changement. La roue tourne pour tout le monde !», a-t-il insisté.

Si en 2018, Daniel Gibbs avait regretté de ne pas pouvoir présenter «un budget de combat mais de reconstruction», cette année, il assure cette fois que «2020 sera une année combattive». Il devrait certainement exposer ses projets plus tard dans la journée lors de la cérémonie des vœux aux forces vives.

Par ailleurs, il a confié qu’il entendait «redoubler d’efforts pour mettre notre administration au niveau» et a confié cette mission à la directrice générale des services. «Nous voulons une administration solide, modernisée et reconnue dans ses savoir-faire. Pour cela, une organisation adaptée est indispensable. Cela passe donc par un organigramme stabilisé. Nous avons donc engagé depuis plusieurs mois des recrutements, à la fois internes, par le biais de la promotion de nos cadres déjà en place, et en externes lorsque le niveau d’expertise souhaité n’est pas disponible», a ajouté le président.

«Ce travail de fond est indispensable pour mettre en œuvre nos politiques comme nous le souhaitons », convient-il.

(Soualigapost.com)