CCISM : Les lauréats du prix René Mathon 2020 dévoilés !

Franklin Denis a remporté la première édition du Prix René Mathon. Il est le gérant de Delect Trans, une entreprise de BTP spécialisée dans l’enfouissement de la fibre optique.

Diane Choisy, la gérante de l’institut de beauté Beauty Loundge obtient la deuxième place et Aussilia Vital, la gérante du restaurant Vital Bio la troisième. La remise des prix s’est déroulée samedi dernier à la CCISM.

Organisée par la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM)*, l’opération a pour objectif «de sensibiliser de jeunes entrepreneurs à l’anticipation managériale et décisionnelle, pour gérer les situations connexes à la technicité de leur activité, valoriser, promouvoir la dynamique économique du territoire ainsi que pérenniser et développer l’activité de jeunes entrepreneurs». Les dossiers ont été étudiés de manière anonyme par un comité de parrainage dont les membres (avocats, experts comptables, FTPE, Initiative Saint-Martin) ont soumis leur avis aux trois membres du jury qu’étaient Angèle Dormoy, la présidente de la CCI, Jean Arnell et Stefen Tackling, anciens présidents de la Chambre consulaire.

Le lauréat bénéficie d’un accompagnement d’un an par le comité de parrainage et le deuxième de six mois ainsi qu’une visibilité médiatique sur les réseaux de la CCISM (Facebook, Twitter, etc.).

Ces derniers ont classé les candidats en fonction de «comment le comité pouvait être une valeur ajoutée pour le développement économique de l’entreprise».

* En partenariat avec la FTPE (Fédération des Très Petites Entreprises), Initiative Saint-Martin Active et le Barreau de la Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy.

(Soualigapost.com)