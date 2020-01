Travaux publics // Les travaux d’assainissement de Grand-Case ont débuté : Les travaux de déploiement du réseau collectif d’assainissement de Grand-Case sont actuellement en cours.

• PHASE 1 : Rue des Palourdes / Rue des Ecoles (partie NORD), jusqu’au 24 JANVIER 2020

Les travaux se poursuivent sur la Rue des Palourdes et la partie haute de la Rue des Ecoles (côté boulevard). Pour cette première phase de chantier, les travaux de pose des canalisations et de réfection provisoire de la chaussée se termineront le vendredi 24 janvier prochain.

La réfection définitive des chaussées pourra intervenir dès les essais réalisés pour le contrôle des réseaux et le compactage des tranchées.

• PHASE 2 : Rue des Ecoles (partie SUD), du 27 JANVIER au 14 FEVRIER 2020

La deuxième phase du chantier concernera la partie basse de la Rue des Ecoles (côté RN7) et se déroulera du lundi 27 janvier au vendredi 14 février. Durant cette période, la voie sera fermée à la circulation des véhicules sur les horaires de chantier : lundi au vendredi de 7h à 18h.

Le boulevard de Grand-Case sera accessible uniquement par la route de l’Esperance.

Une déviation sera spécialement mise en place pour l’accès aux écoles et au quartier pour les riverains (voir plan de circulation). Le sens de circulation sera inversé sur la partie haute de la Rue des Ecoles.

L’accès aux écoles sera facilité autant que possible. Pendant les horaires de fermeture de la rue, les écoles seront accessibles depuis la RN7 par le pont situé entre les deux écoles, et depuis le boulevard par cette déviation.

Les opérations préparatoires aux travaux (implantation, sciage) débuteront le mercredi 22 janvier, sans impact sur la circulation.

• PHASE 3 : Passage des Ecoles, du 17 au 28 FEVRIER 2020

La troisième phase du chantier concernera le Passage des Ecoles. Les travaux situés aux abords directs des écoles seront ainsi strictement limités à la période des vacances scolaires.

• PHASES SUIVANTES :

Des communiqués seront régulièrement diffusés par l’EEASM, au fil de l’avancement du chantier et jusqu’à la fin des travaux, programmée pour septembre 2020.

Pour rappel, les travaux à intervenir sur le boulevard seront exécutés après la saison touristique en cours, en une seule tranche, entre le mois d’avril et le mois d’août.

Ces travaux sont d’une importance capitale puisqu’ils permettront à l’ensemble des riverains de se connecter à un réseau collectif, jusqu’alors inexistant. Pour faciliter ce futur raccordement, un bureau d’études a été spécialement missionné par l’EEASM afin de venir à la rencontre des particuliers et commerçants et les accompagner au mieux dans leur démarche. Ces visites ont débuté en novembre dernier et se poursuivront sur plusieurs mois.

L’EEASM vous remercie de votre compréhension et de l’accueil que vous pourrez réserver aux équipes intervenantes.