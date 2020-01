Social : Grève illimitée au sein de La Poste depuis mardi à Saint-Martin

Depuis mardi dernier a débuté un mouvement de grève illimité au sein de La Poste en Guadeloupe, Saint-Martin compris. Il a été décidé à l’unanimité par le personnel lors d’une assemblée générale le 14 décembre dernier.

Les organisations CFTC Poste, FOCOM, CGTG PTT et Sud PTT Gwa, se sont constituées en intersyndicales, indiquent-elles dans un communiqué de presse.

Les agents dénoncent «la situation sanitaire et sociale ainsi que la dégradation des conditions de travail des postiers ». Parmi les revendications : le respect de la dignité du personnel et de ses représentants, l’arrêt de réorganisations ne prenant pas en compte les spécificités du département, des collectivités, l’ouverture de négociations sur les projets et restructurations, donner la priorité sur des postes à responsabilité aux cadres autochtones, arrêt de toutes pressions à tous les niveaux de la hiérarchie, arrêt du recrutement par intérim, maintien des bureaux en exercice, etc.

Les bureaux de Marigot, Grand Case et Howell Center sont en revanche ouverts.