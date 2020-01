Sint Maarten : L’Alliance Nationale remporte les élections anticipées devant l’UP

L’Alliance nationale est sortie victorieuse des élections législatives de janvier 2020 avec 4 694 voix sur les 13 733 voix exprimées.

Le ministre de la Justice, Egbert Jurendy Doran a établi un nouveau record en obtenant le plus grand nombre de voix. Ce dernier a obtenu 843 voix tandis que le chef du Premier ministre de l’Alliance nationale, Silveria Jacobs a obtenu 753 voix avec le candidat numéro deux Christopher Emmanuel 687 voix.

De son côté, l’ancien chef du parti William Marlin a obtenu 345 voix.

Sur les 15 sièges au Parlement, L’Alliance nationale a obtenu 6 sièges, l’UP 4 sièges, l’USP 2 sièges, le PFP 2 sièges et UD 1 siège.

Pour posséder la majorité absolue, l’Alliance Nationale devra composer avec les parties minoritaires…

Avec les résultats préliminaires qui ont été annoncés vendredi à 4h30 du matin, le Parlement de Saint-Martin a un tout nouveau visage. Le SMCP n’aurait pas obtenu de siège au Parlement.

Le Parti UP et son nouveau chef de file, le député Rolando Brison, ont obtenu 3 232 voix. Le candidat numéro 4 de l’UP Grisha Marten Heyliger a obtenu 656 voix tandis que Brison en a obtenu 488.

Nouveau venu en politique, le candidat numéro 3, Omar Ottley a remporté 418 voix en battant les députés, Bijlani et Mercelina. Le député Bijlani a obtenu 290 voix tandis que Mercelina en a obtenu 248.

Le parti américain dirigé par le député Frans Richardson a maintenu le cap en obtenant 1 759 voix. Cependant, le candidat numéro 2 Claudius Buncamper a marqué plus que son chef de parti. En effet, Buncamper a obtenu 301 voix et Richardson 212 voix, Akeem Arrindell et Chanel Brownbill ont obtenu respectivement 229 et 224 voix.

La cheffe des démocrates unis, Sarah Wescot Williams, a survécu à la compétition et c’est la seule qui a été réélue au Parlement sur la liste de l’UD avec 353 voix.

Le nouveau venu au Parlement vient du PFP avec sa leader Melissa Gumbs qui a obtenu 559 voix et Raeyhon Peterson avec 219 voix.

Sur la base des résultats de l’élection de jeudi dernier, plusieurs députés ne reviendront pas au Parlement, à savoir le chef de l’USP Frans Richardson, le député Luc Mercelina de l’UP et Wycliffe Smith du SMCP.

Les 15 candidats suivants seront présentés au Parlement sur la base des résultats préliminaires.

La liste NA, Egbert Jurendy Doran (843), Silveria Jacobs (753) Christophe Emmanuel (687) William Marlin (390) Ardwell Irion (345) et Rodolphe Samuel (248)

La liste UP Grisha Marten Heyliger (656) Rolando Brison (488), Omar Ottley (418) et Sidharth Bijlani (290).

La liste USP compte deux nouveaux membres: Claudius Buncamper (301) et Akeem Arrindell (229) tandis que le PFP a obtenu deux sièges avec sa leader Melissa Gumbs (559) et Raeyhon Peterson (229) et Sarah Wescot Williams de l’UD avec (353).

Enfin, sachez que sur les 23106 électeurs inscrits, seulement 59% ont voté, ce qui représente 13744 votants. _AF