Séisme à Porto Rico : L’Etat d’urgence décrété 

Les autorités de Porto Rico ont décrété mardi dernier l’état d’urgence après un tremblement de terre de magnitude 6,4 ayant fait au moins un mort et plusieurs blessés dans le sud de l’île caribéenne, qui peine encore à se relever des dévastations subies en 2017 par les ouragans Irma et Maria.

Les villes de Guayanilla, Yauco, Guanica et Ponce, dans le Sud, ont subi le plus de dommages. Plusieurs voitures ont été détruites, écrasées sous les habitations bâties sur des pilotis en béton. La secousse, qui a surpris les habitants en pleine nuit, a fait au moins un mort. Un homme de 73 ans est en effet décédé dans la ville de Ponce lorsqu’un mur s’est effondré sur lui, rapporte El Nuevo Dia, le plus grand quotidien portoricain.

Huit personnes ont également été blessées à Ponce.

Les infrastructures locales ont également subi des dégâts. Des éboulements ont bloqué une partie du réseau routier dans le sud de l’île et l’autorité nationale de l’électricité (AEE) a confirmé que les lignes électriques avaient été endommagées.

Les deux centrales électriques de Guayanilla, les plus proches de l’épicentre, ont subi aussi des dégâts très importants. La ville pourrait être privée de courant les deux prochaines semaines.

Plusieurs répliques, de magnitude moindre, ont encore été ressenties alors que les secours fouillaient les bâtiments détruits à la recherche de survivants.

La déclaration d’état d’urgence, ainsi que la mobilisation de la garde nationale, va «permettre une action rapide du processus gouvernemental pour garantir une exécution efficace» des secours, a affirmé la gouverneure de ce territoire américain, Wanda Vazquez Garced.

Un séisme de magnitude 5,8 avait déjà secoué Porto Rico lundi, provoquant d’importantes coupures de courant et de gros dégâts matériels, sans causer de victimes.