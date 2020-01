Nouvel An : La Préfecture et la Collectivité aux côtés des services de sécurité et de secours

Lors du passage à la nouvelle année, la vice-présidente, Annick Pétrus et des représentants de la préfecture ont rendu visite aux femmes et aux hommes des différents services de l’État qui sont mobilisés au quotidien pour garantir la santé et la sécurité de la population.

Tous ont voulu ainsi remercier celles et ceux qui ont veillé pendant la nuit du réveillon. On pense notamment aux pompiers, aux gendarmes, à la PAF, au personnel hospitalier du service des urgences, sans oublier les membres de la SNSM toujours prêts à intervenir bénévolement tout au long de l’année afin d’assurer la sécurité des plaisanciers. Bravo à vous tous ! _AF