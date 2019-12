Tournoi : SXM Sport Mouvement a organisé sa compétition

Le week-end du 7 et 8 décembre dernier, l’association SXM Sport Mouvement a organisé un tournoi de beach volley et de beach soccer, à la Baie Orientale, sur la plage du Bikini.

Un tournoi mitigé selon les organisateurs, puisqu’il n’y a eu que deux équipes de beach soccer, en provenance du club de football de la Juventus, qui se sont présentées. Par contre, les équipes de beach volley étaient bien présentes. Et grâce à la collaboration de l’association Elloz pour la mise en place de la compétition de volley, les différentes rencontres ont connu un beau succès. Même si l’association SXM Sport Mouvement reconnaît avoir connu quelques défaillances pour cette première édition, elle est toujours aussi décidée pour faire connaître au plus grand nombre, les activités sportives et tournois qu’elle organisera, que ce soit du beach volley, du beach tennis, du beach soccer ou encore le futsal. Les dirigeants de SXM Sport Mouvement tiennent à remercier particulièrement Mélody de l’association Elloz, la Collectivité et la préfecture des îles du Nord pour leur soutien, ainsi que la direction du Bikini et les sponsors qui ont permis que cette manifestation puisse avoir lieu._RM