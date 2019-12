Trafic de cocaïne : 57 kg saisis sur le tarmac de l’aéroport de Grand-Case

Plus de 57 kg de cocaïne ont été découverts vendredi dernier sur l’aéroport de Grand-Case-l’Espérance. L’affaire a été dévoilée mercredi dernier, par le procureur de Fort-de-France Renaud Gaudeul. La cocaïne se trouvait dans deux valises à bord d’un avion privé qui était en panne sur le tarmac de l’aéroport de Grand-Case.

Ce sont les agents de la PAF (Police aux frontières) qui ont découvert, lors d’un contrôle, les stupéfiants qui se trouvaient dans la soute d’un bimoteur de six places de type Aztec en provenance de l’île voisine d’Anguilla. Les policiers ont ainsi récupéré un total de 57,6 kg de drogue, emballage compris. Les fonctionnaires de police ont rapidement interpellé deux individus qui étaient à proximité de l’avion, tandis qu’une troisième personne s’est enfuie après avoir vu les policiers. Toutefois, il s’est rendu aux forces de l’ordre dans la soirée.

Sur les trois interpellés, l’un d’eux a été mis hors de cause, et les deux autres, âgés de 23 et 26 ans, ont été présentés à un magistrat instructeur de la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée) de Fort-de-France qui a été saisi de l’affaire. L’enquête a été confiée à l’OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants) Caraïbes et à la PAF de Guadeloupe. Les deux personnes interpellées, qui seraient les pilotes, ont été mises en examen pour importation/exportation en bande organisée de stupéfiants, transport, acquisition, offre ou cession, détention de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission des crimes et délits précités, contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé publique. Placés en détention provisoire, les deux individus encourent une peine de 30 années de réclusion criminelle, selon le procureur, qui devra déterminer le rôle de chaque personne interpellée, et identifier les autres personnes qui sont compromises dans ce trafic de cocaïne. _RM