Vie locale : Une pétition pour demander la démolition de l’ancienne MJC à Sandy-Ground

«Abattez le bâtiment de l’ancien cinéma qui est un véritable danger pour nos enfants ! », voici le titre de la pétition lancée par une maman dont le fils est scolarisé à Sandy-Ground. Là, les deux écoles – primaires et maternelles – se situent sur le parking dit de l’ancienne MJC ou centre culturel.

Le bâtiment a été détruit lors du passage de l’ouragan Irma et n’a, jusqu’à présent, fait l’objet d’aucuns travaux.

«Aujourd’hui, c’est un tas de ruines présentant de multiples dangers pour la population, et en particulier les enfants. En effet, les murs menacent de s’effondrer, de nombreuses vitres cassées surplombent le parking de l’école et peuvent à tout moment tomber sur les gens, de nombreux nids de guêpes parsèment les ruines et on ne compte plus les moustiques qui prolifèrent car l’eau s’accumule au sein du bâtiment, puisque le toit n’existe plus ! N’attendons pas qu’un terrible accident survienne pour agir. C’est dès à présent qu’il faut prendre la décision d’abattre ce bâtiment », explique cette maman qui a donc souhaité lancer une pétition en ligne afin de demander à la Collectivité de réagir rapidement.

Lundi en début d’après-midi, 70 personnes l’avaient signée.