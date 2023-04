VIE LOCALE : Grand succès pour la Matinée Sport Santé en mer de samedi dernier

Organisée ce samedi 1er avril à Friar’s Bay en partenariat avec l’association Saint Martin Santé, l’animation de Célya Brige dans le cadre de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation a suscité un énorme intérêt avec plus d’une soixantaine de participants.

Suivi.e.s par le Faxinfo depuis la présentation de leur projet respectif à la presse en février dernier, les neuf futur.e.s maîtres-nageur.se.s suivant la formation mise en place par le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive Antilles Guyane (CREPS) et la Collectivité sans compter l’appui démesuré de l’association Tous à l’Ô, ne cessent de se soutenir dans la concrétisation de leur animation. Après Léa, Abiola et Esteban, c’était au tour de Célya de proposer sa matinée d’activité aquatique ouverte au public pour faire valider les deux premières unités capitalisables de son brevet professionnel de maître-nageuse. Ce samedi 1er avril, la plage de Friar’s Bay s’est remplie de monde à partir de 7h15 du matin. En imaginant une animation autour d’un parcours du cœur pour sensibiliser la population à une bonne santé cardio-vasculaire, Célya s’est entourée de l’équipe de Saint Martin Santé qui avait pour mission d’informer les participants sur les pathologies mises en avant par l’association : l’hypertension artérielle, l’obésité et le diabète.

Avec cette volonté de souligner l’importance d’une activité physique régulière tout en réunissant les personnes dans un état d’esprit sportif et d’amusement, Célya aura brillamment réussi son pari. Plus d’une soixantaine de participants ont pris part à son évènement Matinée Sport Santé. Après un échauffement collectif avant chaque session, le public a ensuite été divisé en groupes de cinq personnes pour effectuer les différents exercices d’aquagym, le tout en musique bien évidemment.

L’initiation au yoga paddle, animée par Astrid Penchard, enseignante en activité physique et santé, a quant à elle charmé les participants. Célya remercie vivement tous les acteurs présents ainsi que l’ARS pour le financement de matériel qui sera réutilisé pour les prochaines éditions en septembre et novembre 2023, ainsi que H&R pour les collations offertes aux participants. Le nombre croissant d’inscriptions aux animations proposées par les stagiaires de la formation maître-nageur prouve l’intérêt indéniable du public pour les animations d’activité aquatique ludiques. Cet engouement est aussi une belle motivation pour les futur.e.s maîtres-nageur.se.s. _Vx

