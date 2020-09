Une rentrée « à peu près normale »

Plusieurs centaines d’élèves ont rejoint hier les bancs de l’école. Une rentrée scolaire placée sous le signe du respect des gestes barrières, « un des gages de la réussite de cette année scolaire », a expliqué le vice-recteur Michel Sanz, en visite dans les établissements scolaires.

Les protocoles sanitaires décryptés, les consignes appliquées, tout était fin prêt pour le retour sur les bancs de l’école hier. Une rentrée décrite comme « à peu près normale » par le vice-recteur, Michel Sanz. A l’entrée de la Cité scolaire, les masques étaient en place et la distanciation sociale respectée. Mais c’était sans compter une belle averse qui a obligé les lycéens à se regrouper sous le préau en quelques secondes pour échapper à la pluie, perturbant quelque peu le protocole sanitaire de rentrée.

Si la pratique n’est pas toujours évidente, parents et enfants semblent mesurer l’importance du respect des gestes barrières. Le masque est porté par tous, même jusque dans certaines classes de primaire, comme à l’école Hervé Williams de Concordia, où le président de la Collectivité s’est rendu hier matin. A l’occasion de cette rentrée aussi attendue que redoutée, Daniel Gibbs est allé à la rencontre des élèves et du corps enseignant. Il a notamment rencontré la nouvelle directrice de l’établissement, Yannick Delannay. Dans la matinée, il s’est également rendu à Cité scolaire et à l’école maternelle Evelyna Halley. www.lepelican-journal.com